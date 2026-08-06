Эксперт из США обозначил вопрос по Егору Дёмину перед его вторым сезоном в НБА

Известный американский эксперт Билли Рейнхардт поделился мнением о российском разыгрывающем клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине. Как считает аналитик, именно второй сезон должен показать, готов ли 20-летний спортсмен стать одним из лидеров нью-йоркской команды.

«Егор Дёмин готов сделать серьёзный шаг вперёд. Сможет ли он уже во втором сезоне превратиться из игрока второго плана в баскетболиста, который будет стабильно создавать моменты как для себя, так и для партнёров?» — написал Рейнхардт на своей странице в социальной сети.

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