Московская область стала победителем Х Всероссийской летней Универсиады

Завершился мужской баскетбольный турнир Х Всероссийской летней Универсиады. Победителем соревнований стала сборная Московской области, которая в финале обыграла команду Санкт-Петербурга со счётом 72:64.

Подмосковные баскетболисты с первых минут захватили инициативу, поведя 14:3, а по ходу встречи их преимущество достигало 23 очков. В заключительной четверти Санкт-Петербург сумел сократить отставание до шести очков, однако решающее дальнее попадание Дмитрия Тузова не позволило сопернику вернуть интригу.

В составе чемпионов Валерий Щеголихин остановился в одном подборе от трипл-дабла, записав на свой счёт 12 очков, девять подборов и 10 передач.

Фото: АСБ

Бронзовые медали завоевала сборная Москвы, которая в матче за третье место взяла реванш у Хабаровского края за поражение на групповом этапе, победив со счётом 78:63.

В остальных матчах заключительного дня Свердловская область обыграла Красноярский край (64:48) и заняла пятое место, а Краснодарский край благодаря победному броску Юлиана Чеснокова в концовке встречи оказался сильнее Алтайского края (64:61) и стал седьмым.

По итогам турнира была определена символическая пятёрка соревнований, в которую вошли Александр Филонов (Хабаровский край), Семён Христиненко (Москва), Артём Коренченко (Московская область), Александр Ермаков и Александр Герега (оба — Санкт-Петербург).

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