Американский форвард обратился к болельщикам «Уралмаша» перед четвёртым сезоном в клубе

33-летний американский форвард Октавиус Эллис, выступающий за команду Единой лиги ВТБ «Уралмаш», обратился к болельщикам клуба.

«Всем привет, болельщики «Уралмаша»! На связи Октавиус Эллис. Счастлив сообщить, что мы продолжаем наш общий путь. Предстоящий сезон станет для меня уже четвёртым в «Уралмаше», и это большая честь — снова защищать цвета нашего клуба.

С нетерпением жду момента, когда смогу вернуться в Екатеринбург, выйти на паркет и прочувствовать невероятную атмосферу домашней арены. Готов отдавать всю свою энергию на площадке и знаю, что вы, наши болельщики, ответите нам тем же. Вы — наш шестой игрок!

Пожелайте нам удачи и здоровья в новом сезоне. До скорой встречи!» — приводит слова Эллиса пресс-служба команды.