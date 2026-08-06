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В США нашли позитив в возвращении Всеволода Ищенко в «Локомотив-Кубань»

В США нашли позитив в возвращении Всеволода Ищенко в «Локомотив-Кубань»
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Аналитик американского издания The Smoking Cuban Остин МакГи поделился мнением о российском баскетболисте Всеволоде Ищенко. Спортсмен был выбран клубом «Даллас Маверикс» на драфте НБА 2026 года под 56-м номером. После участия в Летней лиге НБА Ищенко вернулся в «Локомотив-Кубань», где проведёт сезон-2026/2027.

«Вариант с продолжением карьеры в «Локомотиве-Кубань» изначально выглядел наиболее вероятным. И хотя болельщикам непросто принять, что выбранный на драфте игрок проведёт ещё один год за океаном, агент баскетболиста Нафисет Удичак заверила, что Ищенко остался очень доволен опытом выступления за «Даллас» в Летней лиге и по-прежнему мотивирован однажды сыграть в НБА.

Кроме того, это решение следует рассматривать прежде всего как шаг, направленный на развитие игрока. Для 21-летнего баскетболиста ещё один сезон с большим количеством игрового времени может стать оптимальным вариантом.

Безусловно, многие болельщики предпочли бы увидеть Ищенко хотя бы в составе фарм-клуба «Техас Леджендс». Однако с точки зрения прогресса для него полезнее продолжить играть заметную роль в «Локомотиве-Кубань», регулярно выходить на площадку, совершенствовать свои навыки и набирать уверенность благодаря стабильной игровой практике», — говорится в материале МакГи.

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