В Единой лиге ответили, приедет ли клуб Евролиги на Суперкубок в сильнейшем составе

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, в каком составе на Суперкубок-2026 приедет клуб Евролиги «Анадолу Эфес».

«Международная повестка в Суперкубке сохраняется. Благодарны, что согласилась приехать «Игокеа», которая хорошо проявила себя во внутрисезонном Кубке прошлого сезона. Ну и, конечно, хедлайнером будет один из лучших клубов Турции «Анадолу Эфес».

Команда должна приехать в максимально боевом составе, так как это будет финальный этап подготовки к Евролиге. Конечно, ждём приезда одного из лучших игроков в истории Евролиги, нашего знакомого Майка Джеймса. Ну и наши команды, уверен, будут в отличной форме и покажут яркий баскетбол», — приводит слова Кущенко ТАСС.