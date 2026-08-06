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Двукратный чемпион НБА Кенни Смит сыграл свадьбу с женщиной на 20 лет моложе

Двукратный чемпион НБА Кенни Смит сыграл свадьбу с женщиной на 20 лет моложе
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61-летний известный аналитик шоу Inside the NBA и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кенни Смит женился на 41-летней хорватке Тие Юрчич.

По данным аккаунта в соцсети Х Courtside Buzz, Смит познакомился с Юрчич случайно на баскетбольном мероприятии в Абу-Даби. Сын Юрчич Доменик — юный баскетболист — подошёл к Смиту и заговорил с ним на английском, что привело к разговору и последующей связи между Смитом и Юрчич.

Тиа Юрчич — хорватская инфлюенсер, которая собрала большую аудиторию в социальных сетях. У неё также есть сын Доменик от предыдущего брака с бывшим баскетболистом Крисом Уорреном.

Брак Юрчич со Смитом — третий для неё. Смит, в свою очередь, также был женат дважды. Второй раз он был женат на Гвендолин Осборн, у бывших супругов есть двое общих детей.

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