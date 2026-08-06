«Даже кресло для барбера». Холмгрен — о новом тренировочном центре для игроков НБА

Чемпион НБА и центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен прокомментировал открытие нового тренировочного центра в Лос-Анджелесе.

«Нет ничего сложнее, чем согласовать расписание всех игроков НБА, особенно если задействованы разные локации. Это превращается в настоящий хаос. В последние пару лет, когда я был здесь [в Лос-Анджелесе], было трудно организовать летние сборы. Я ехал на одну площадку, чтобы потренироваться, потом в другое место — на силовые, а затем ещё куда-то — на восстановление. Всё это просто потерянное время, которое не вернуть.

Этот центр потрясающий. Здесь есть всё необходимое в одном месте: искусственное покрытие, площадка, тренажёры, восстановление, даже, чёрт возьми, кресло для барбера. Это отличный способ стать лучше», — приводит слова Холмгрена ESPN.