«Астана» не сыграет в новом сезоне Единой лиги — источник

Баскетбольный клуб из Казахстана «Астана» не сыграет в сезоне-2026/2027 Единой лиги ВТБ, об этом сообщил телеграм-канал «Перехват».

«Высшее руководство клуба вынуждено сократить финансирование не только баскетбольной, но и футбольной и велокоманд. В «Астане» до последнего верили, что ситуация будет разрешена позитивно, но увы — в сезоне-2026/2027 команда выступит молодёжным составом только в национальном чемпионате Казахстана», — говорится в сообщении.

Последний раз «Астана» выступала в Единой лиге в сезоне-2024/2025, после чего не заявилась на сезон-2025/2026 из-за проблем с подписанием легионеров, вызванных новыми законами на территории Казахстана. В июне 2026-го в Единой лиге объявили, что клуб из Казахстана вернётся в турнир.