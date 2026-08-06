15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Астана» не сыграет в новом сезоне Единой лиги — источник

«Астана» не сыграет в новом сезоне Единой лиги — источник
Комментарии

Баскетбольный клуб из Казахстана «Астана» не сыграет в сезоне-2026/2027 Единой лиги ВТБ, об этом сообщил телеграм-канал «Перехват».

«Высшее руководство клуба вынуждено сократить финансирование не только баскетбольной, но и футбольной и велокоманд. В «Астане» до последнего верили, что ситуация будет разрешена позитивно, но увы — в сезоне-2026/2027 команда выступит молодёжным составом только в национальном чемпионате Казахстана», — говорится в сообщении.

Последний раз «Астана» выступала в Единой лиге в сезоне-2024/2025, после чего не заявилась на сезон-2025/2026 из-за проблем с подписанием легионеров, вызванных новыми законами на территории Казахстана. В июне 2026-го в Единой лиге объявили, что клуб из Казахстана вернётся в турнир.

Читайте далее:
Сергей Кущенко прокомментировал анонс Суперкубка Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android