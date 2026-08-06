Легенда «Филадельфии» Аллен Айверсон опубликовал фото в джерси Леброна из «Сиксерс»

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Аллен Айверсон опубликовал в социальных сетях фотографию в джерси 41-летнего американского форварда и четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса, выступающего за «Филадельфию Сиксерс».

Фото: Из личного архива Аллена Айверсона

26 июня 1996 года Айверсон был выбран под первым номером на драфте НБА клубом «Филадельфия Сиксерс», став самым низкорослым игроком, выбранным под первым номером драфта НБА. В составе команды Аллен провёл 10 лет, став в 2001-м самым ценным игроком (MVР) регулярного чемпионата. С 2000 по 2010 год участвовал в Матче звёзд.