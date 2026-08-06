15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Легенда «Филадельфии» Аллен Айверсон опубликовал фото в джерси Леброна из «Сиксерс»

Легенда «Филадельфии» Аллен Айверсон опубликовал фото в джерси Леброна из «Сиксерс»
Комментарии

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Аллен Айверсон опубликовал в социальных сетях фотографию в джерси 41-летнего американского форварда и четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса, выступающего за «Филадельфию Сиксерс».

Фото: Из личного архива Аллена Айверсона

26 июня 1996 года Айверсон был выбран под первым номером на драфте НБА клубом «Филадельфия Сиксерс», став самым низкорослым игроком, выбранным под первым номером драфта НБА. В составе команды Аллен провёл 10 лет, став в 2001-м самым ценным игроком (MVР) регулярного чемпионата. С 2000 по 2010 год участвовал в Матче звёзд.

Читайте далее:
Эксперт Ник Райт назвал срок, до которого Леброн Джеймс точно не станет плохим игроком
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android