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Журналист ESPN раскрыл карьерные планы Сабониса в «Сакраменто»

Журналист ESPN раскрыл карьерные планы Сабониса в «Сакраменто»
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30-летний литовский баскетболист Домантас Сабонис, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» на позиции бигмена, решил сосредоточиться на игре за команду после неудавшегося обмена, сообщил журналист ESPN Энтони Слейтер.

«Домантас Сабонис выразил готовность вновь взять на себя обязательства и полностью довериться «Кингз» после того, как переговоры об обмене с «Детройт Пистонс», «Шарлотт Хорнетс» и «Бостон Селтикс» в это межсезонье не продвинулись», — говорится в сообщении Слейтера в социальной сети Х.

Сабонис был выбран на драфте 2016 года «Оклахома-Сити Тандер», с 2017 по 2022 год выступал за «Индиану Пэйсерс», а затем присоединился к «Сакраменто».

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