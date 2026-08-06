«Общаться отдельно от клубов». В профсоюзе НБА объяснили открытие зала в Лос-Анджелесе

Исполнительный директор профсоюза игроков Национальной баскетбольной ассоциации (NBPA) Дэвид Келли высказался о недовольстве баскетболистов североамериканской лиги системой «второго порога» налога на роскошь, которая жёстко наказывает самые крупнотратящие команды лиги.

«Когда мы перейдём к переговорам по второму порогу, нам нужно единство среди членов профсоюза. Нам нужно, чтобы парни верили в NBPA. Что ещё важнее, нам нужно, чтобы игроки были связаны друг с другом и имели места, где они могут общаться друг с другом отдельно от своих команд. Для этого мы и создали в Лос-Анджелесе среду, где парни могут собираться вместе», — приводит слова Келли ESPN.

Последние три чемпиона — «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити Тандер» и «Бостон Селтикс» — все предприняли шаги по сокращению затрат в это межсезонье под влиянием второго порога.