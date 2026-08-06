Единая лига не получила официальных документов о невозможности участия «Астаны» в турнире

Единая лига ВТБ в своём телеграм-канале заявила, что не получала официальных документов о невозможности участия «Астаны» в чемпионате сезона-2026/2027.

«Документы и финансовые гарантии БК «Астана» были предоставлены Фондом поддержки индустрии туризма и спорта Казахстана и рассмотрены лигой — по результатам рассмотрения клуб был принят в число участников на Совете лиги в июне. На данный момент лига не получила официальных документов о невозможности участия «Астаны» в чемпионате», — говорится в сообщении Единой лиги.

«На данный момент официальных документов нет, но в ближайшее время подтверждение поступит. Сегодня я был приглашён в Комитет спорта Казахстана, где встретился с заместителем председателя и руководителем фонда. Мне сообщили, что деятельность БК «Астана» будет переориентирована на развитие молодёжных и юношеских проектов. Соответственно, финансирование будет сокращено, его окажется недостаточно для участия в чемпионате Единой лиги ВТБ. Решение о сокращении финансирования касается не только баскетбольной команды, но и других проектов фонда», — приводит слова генерального директора «Астаны» Самсона Аракеляна пресс-служба Единой лиги.