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«На его плечи ляжет многое». Менеджер «Сакраменто» — о седьмом пике драфта НБА — 2026

«На его плечи ляжет многое». Менеджер «Сакраменто» — о седьмом пике драфта НБА — 2026
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Генеральный менеджер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» Скотт Перри высказался о 19-летнем разыгрывающем защитнике Дариусе Эйкаффе, который был выбран под седьмым номером на драфте 2026 года.

«Разыгрывающий — это как квотербек. Поэтому, когда ты приходишь в лигу новичком, ты не просто пытаешься понять, как далеко ты можешь зайти в развитии своей собственной игры.

Ты должен быть учеником, который заботится о том, чтобы понимать всех вокруг себя. К этой позиции предъявляются совершенно иные требования. Так что на его плечи ляжет очень многое», — приводит слова Перри ESPN.

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