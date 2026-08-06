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Представлен состав женской сборной США по баскетболу на ЧМ-2026

Представлен состав женской сборной США по баскетболу на ЧМ-2026
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Стал известен состав женской сборной США по баскетболу на ЧМ-2026, который пройдёт в Берлине (Германия) с 4 по 13 сентября.

В заявку вошли 12 баскетболисток: Алия Бостон, Пейдж Бьюкерс, Кейтлин Кларк, Нафиса Коллье, Калеа Куппер, Челси Грей, Райн Ховард, Келси Плам, Эйнджел Риз, Брианна Стюарт, Аджа Уилсон и Джеки Янг.

Отметим, что женская сборная США по баскетболу является 11-кратным чемпионом мира по баскетболу. Сейчас североамериканская команда занимает первое место в мировом рейтинге Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Напомним, в финальном матче ЧМ-2022 сборная США со счётом 83:61 обыграла национальную команду Китая и в четвёртый раз подряд стала победителем мирового первенства.

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