Представлен состав женской сборной США по баскетболу на ЧМ-2026

Стал известен состав женской сборной США по баскетболу на ЧМ-2026, который пройдёт в Берлине (Германия) с 4 по 13 сентября.



В заявку вошли 12 баскетболисток: Алия Бостон, Пейдж Бьюкерс, Кейтлин Кларк, Нафиса Коллье, Калеа Куппер, Челси Грей, Райн Ховард, Келси Плам, Эйнджел Риз, Брианна Стюарт, Аджа Уилсон и Джеки Янг.

Отметим, что женская сборная США по баскетболу является 11-кратным чемпионом мира по баскетболу. Сейчас североамериканская команда занимает первое место в мировом рейтинге Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Напомним, в финальном матче ЧМ-2022 сборная США со счётом 83:61 обыграла национальную команду Китая и в четвёртый раз подряд стала победителем мирового первенства.