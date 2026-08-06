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Таунс может остаться без максимального контракта от «Нью-Йорка» после исторического сезона

Таунс может остаться без максимального контракта от «Нью-Йорка» после исторического сезона
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Инсайдер Джеймс Л. Эдвардс сообщает, что «Нью-Йорк Никс» не планируют предлагать центровому Карл-Энтони Таунсу полное четырёхлетнее продление контракта на сумму $ 272 млн.

Как отмечает инсайдер, несмотря на важную роль 30-летнего центрового в завоевании первого за 53 года чемпионства для «Никс», руководство клуба не готово идти на дополнительные финансовые риски и превышать второй порог налога на роскошь.

У Таунса действует контракт с зарплатой $ 57 млн в следующем сезоне и опция игрока на $ 61 млн на сезон-2027/2028. По информации источника, вместо максимального соглашения клуб может предложить игроку контракт на четыре года и $ 180 млн (в среднем $ 45 млн за сезон).

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