15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард «Зенита» Земский назвал главную цель команды в предстоящем сезоне Единой лиги

Форвард «Зенита» Земский назвал главную цель команды в предстоящем сезоне Единой лиги
Комментарии

Форвард и воспитанник «Зенита» Павел Земский высказался о сочетании молодых и опытных игроков в составе команды, а также поделился ожиданиями от предстоящего сезона Единой лиги.

— У нас в составе сейчас достаточно много молодых игроков: вы, Артём Антипов, Егор Евстафьев. При этом рядом с вами — опытные товарищи по команде, у которых можно многому научиться. К Андрею Воронцевичу и Сергею Карасёву этим летом добавился Дмитрий Кулагин. Что, на ваш взгляд, это сочетание молодости и опыта даст «Зениту» в новом сезоне?
— Это самое лучшее, что может быть: молодость плюс опыт. Мы сможем у ветеранов научиться чему-то, добавить это в свой арсенал, а в свою очередь, помочь им, дать энергии, больше адреналина. Поэтому это самая лучшая вообще комбинация, которая может быть.

— С какими мыслями вы вступаете в новый сезон и чего ждёте от себя?
— В первую очередь, как я уже говорил, это завоевывать игровое время и стремиться к чему-то большему, сплачиваться с командой и двигаться к титулу чемпионов — это основная цель команды. Я считаю, что после прошедшего сезона все хотят выиграть, — приводит слова Земского пресс-служба «Зенита».

Следите за межсезоньем Единой лиги на «Чемпионате»:
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android