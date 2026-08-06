Форвард «Зенита» Земский назвал главную цель команды в предстоящем сезоне Единой лиги

Форвард и воспитанник «Зенита» Павел Земский высказался о сочетании молодых и опытных игроков в составе команды, а также поделился ожиданиями от предстоящего сезона Единой лиги.

— У нас в составе сейчас достаточно много молодых игроков: вы, Артём Антипов, Егор Евстафьев. При этом рядом с вами — опытные товарищи по команде, у которых можно многому научиться. К Андрею Воронцевичу и Сергею Карасёву этим летом добавился Дмитрий Кулагин. Что, на ваш взгляд, это сочетание молодости и опыта даст «Зениту» в новом сезоне?

— Это самое лучшее, что может быть: молодость плюс опыт. Мы сможем у ветеранов научиться чему-то, добавить это в свой арсенал, а в свою очередь, помочь им, дать энергии, больше адреналина. Поэтому это самая лучшая вообще комбинация, которая может быть.

— С какими мыслями вы вступаете в новый сезон и чего ждёте от себя?

— В первую очередь, как я уже говорил, это завоевывать игровое время и стремиться к чему-то большему, сплачиваться с командой и двигаться к титулу чемпионов — это основная цель команды. Я считаю, что после прошедшего сезона все хотят выиграть, — приводит слова Земского пресс-служба «Зенита».