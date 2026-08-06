Центровой Минченко снова будет играть за «Самару» после восьми матчей в «Парме»

Баскетбольный клуб «Самара» подписал контракт с центровым Евгением Минченко на сезон-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: БК «Самара»

«Мы вновь приветствуем Женю в «Самаре» и желаем ему яркого сезона в составе нашей команды!» — говорится в официальном заявлении клуба.

В составе самарцев Минченко не пропустил ни одной встречи в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ — 31 матч, в которых проводил на площадке в среднем 22 минуты, набирая 8,5 очка и делая 4,9 подбора.

В середине марта центровой перешёл в «Бетсити Парма», где отыграл восемь матчей со средней статистикой 1,5 очка и девять минут на площадке, а также стал бронзовым призёром турнира Winline Basket Cup.