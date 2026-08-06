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ЦСКА объявил дату и место прощания с чемпионом ОИ-1972 Иваном Едешко

ЦСКА объявил дату и место прощания с чемпионом ОИ-1972 Иваном Едешко
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Прощание с олимпийским чемпионом 1972 года по баскетболу Иваном Едешко начнётся 7 августа в 10:30 в КЛФК ЦСКА (Москва, Ленинградский проспект, 39, стр. 1), сообщает пресс-служба ЦСКА. Панихида пройдёт в легкоатлетическо-футбольном комплексе клуба.

Торжественная церемония похорон с воинскими почестями состоится после панихиды на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» Министерства обороны Российской Федерации (Московская область, г. Мытищи, шоссе Осташковское, 4-й км, владение 2).

Едешко был автором легендарного «золотого» паса Олимпиады-1972, чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы со сборной СССР, обладателем Кубка европейских чемпионов и восьмикратным чемпионом СССР в составе ЦСКА.

Напомним, Иван Едешко скончался 30 июля 2026 года на 82-м году жизни.

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