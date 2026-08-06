Емченко рассказал, каким должен быть «Зенит» после масштабных изменений в составе

Защитник «Зенита» Владислав Емченко поделился ожиданиями от предстоящего сезона, отметив, что команда нацелена на победу в каждом матче.

— Как вы сказали, в команде произошло много изменений. Каким, на ваш взгляд, болельщики увидят «Зенит» в новом сезоне?

— Хочется, чтобы болельщики видели в нас команду, которая достойна лучшего, достойна победы в каждой игре, в каждом чемпионате, турнире. И я уверен, что вся система «Зенита» будет продолжать строиться именно на этом. И игроки, и тренерский, и медицинский штаб — все будут вовлечены в общую работу, в общую победу. Совместными усилиями мы будем идти к нашим целям, — приводит слова Емченко пресс-служба «Зенита».