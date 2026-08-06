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Защитник «Зенита» Емченко рассказал о своей подготовке к новому сезону Единой лиги

Защитник «Зенита» Емченко рассказал о своей подготовке к новому сезону Единой лиги
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Защитник «Зенита» Владислав Емченко рассказал о своей индивидуальной подготовке в межсезонье, отметив, что работал над физическими кондициями, дриблингом и бросками.

— Расскажите, как прошло ваше межсезонье с точки зрения индивидуальной подготовки. На каких аспектах игры вы сделали основной акцент?
— В конце июня я тренировался в Питере, акцент делал на тренажёрный зал. После рождения сына мы все втроём поехали в Москву. Там я провёл трёхнедельный тренировочный сбор, делая акцент уже непосредственно на баскетбол. Индивидуальная работа летом, как я всегда говорил, говорю и буду говорить, очень важна. Именно в межсезонье закладывается фундамент на весь сезон.

А также лето — это возможность поработать над теми аспектами, на которые тяжело найти время в течение сезона из-за частоты игр и перелётов. Тренажёрный зал с большими весами, плюс индивидуальная работа на площадке: дриблинг, броски с разных ситуаций и разных точек, игра один в один — идеальное времяпровождение лета! Всё это пригодится в игре, — приводит слова Емченко пресс-служба «Зенита».

Следите за межсезоньем Единой лиги на «Чемпионате»:
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
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