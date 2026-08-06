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Ищенко: хочется показать, что несправедливо недооценивают немножко баскетбол в России

Ищенко: хочется показать, что несправедливо недооценивают немножко баскетбол в России
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Защитник Всеволод Ищенко поделился мыслями о своём пути в НБА и заявил, что российский баскетбол недооценивают, а он не станет единственным воспитанником академии «Локомотива-Кубань», кто попадёт на драфт НБА.

«Хочется показать и людям в России, и за её пределами, что несправедливо недооценивают немножко баскетбол в нашей стране. Верю в то, что я не единственный — 100%. Очень много талантливых ребят, которые прямо сейчас играют в академии «Локомотива-Кубань», тренируются на этой базе и имеют к ней доступ», — приводит слова Ищенко телеграм-канал Номер 23 I Баскетбол на Кубани.

Напомним, россиянин был выбран клубом «Даллас Маверикс» во втором раунде под общим 56-м номером на драфте НБА — 2026.

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