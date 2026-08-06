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Форвард «Зенита» Антипов рассказал о своём восстановлении после травмы

Форвард «Зенита» Антипов рассказал о своём восстановлении после травмы
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Форвард «Зенита» Артём Антипов рассказал о восстановлении после травмы, отметив, что хочет скорее вернуться на площадку, и поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

— Вы уже сказали, что позади длительный период восстановления после травмы. Как оцениваете своё состояние сейчас и с какими эмоциями входите в новый сезон?
— Безусловно, хочется уже вернуться на площадку, к тренировочному процессу, поскольку был долгий период восстановления. Было время подумать, переосмыслить многие моменты, и уже интересно посмотреть, каково это — быть на площадке, вернуться к этим ощущениям, — приводит слова Антипова пресс-служба «Зенита».

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