Форвард «Зенита» Антипов рассказал о своём восстановлении после травмы

Форвард «Зенита» Артём Антипов рассказал о восстановлении после травмы, отметив, что хочет скорее вернуться на площадку, и поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

— Вы уже сказали, что позади длительный период восстановления после травмы. Как оцениваете своё состояние сейчас и с какими эмоциями входите в новый сезон?

— Безусловно, хочется уже вернуться на площадку, к тренировочному процессу, поскольку был долгий период восстановления. Было время подумать, переосмыслить многие моменты, и уже интересно посмотреть, каково это — быть на площадке, вернуться к этим ощущениям, — приводит слова Антипова пресс-служба «Зенита».