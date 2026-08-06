Ник Райт категорично высказался о Леброне, назвав его спасителем «Лейкерс»

Известный эксперт и обозреватель Ник Райт заявил, что звёздный форвард Леброн Джеймс спас «Лос-Анджелес Лейкерс» от затяжного кризиса, и назвал этот факт неоспоримым.

«И любой, кто спорит с этим, либо выдумывает, либо не знает, о чём говорит. Когда Леброн Джеймс решил подписать контракт с «Лейкерс», это была не просто самая гордая, самая титулованная, самая стабильно успешная франшиза в истории спорта, которая переживала свой худший период. Команда, которая за пять лет до прихода Леброна пропускала плей-офф всего пять раз за всю свою историю, начиная со времён в Миннеаполисе.

А затем, за пять лет до того, как Леброн туда попал, «Лейкерс» пропускали плей-офф каждый сезон. И дело не в том, что они были плохи для «Лейкерс» — они были худшей командой среди 30 клубов НБА за пять лет до прихода Леброна. И это не вопрос мнения: они играют матчи, у них есть победы и поражения, и за пять лет до прихода Леброна у них было меньше всего побед. «О, но Ник, будущее было светлым» — нет, чёрт возьми, не было», — приводит слова Райта NBA Courttside в социальной сети Х.