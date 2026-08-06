«Не понимаю, где его место». Аналитик — о роли Джейлена Брауна в «Филадельфии»

Аналитик Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Билл Симмонс выразил сомнение в том, что «Филадельфия Сиксерс» сможет правильно распределить роли в атаке после приобретения Джейлена Брауна и Леброна Джеймса.

«Джейлен был настолько хорош в прошлом сезоне, и мне интересно, как вообще вся эта ситуация в «Филадельфии» будет работать. У вас есть три игрока, которые очень надёжны с точки зрения здоровья и будут проводить много минут на площадке: Тайриз Макси, Ви Джей Эджкомб и Джейлен Браун. Кроме того, у вас есть этот фактор Леброна и фактор Эмбиида. Я не понимаю, где во всём этом находится место Джейлена.

Если Эмбиид сыграет 60 матчей, что на данном этапе было бы чудом, но если это произойдёт, и если Леброн проведёт 55 игр, у Джейлена будет не так много владений. Я не думаю, что Макси отойдёт на второй план, не думаю, что Эмбиид, когда он на площадке, будет брать на себя меньше ответственности, а Леброн, очевидно, будет контролировать мяч. Кому-то придётся чем-то пожертвовать, и для «Сиксерс» будет проблемой понять, кто именно», — приводит слова Симмонса SiriusXM в социальной сети Х.