«Самара» подписала 22-летнего центрового с опытом в системе «Локомотива-Кубань»

Баскетбольный клуб «Самара» объявил о подписании контракта с 22-летним центровым Артёмом Коряковским. Соглашение рассчитано на сезон-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: БК «Самара»

Коряковский является воспитанником юношеских команд Северодвинска, Новгородской, Архангельской и Московской областей. Сезон-2021/2022 он провёл в команде «Химки-ДЮБЛ», а с 2022 по 2025 год выступал за молодёжную и фарм-команды «Локомотива-Кубань». В составе молодёжной команды «Локо» в 2024 году стал бронзовым призёром Единой молодёжной лиги ВТБ.

Первую половину сезона-2025/2026 центровой провёл в ростовском «БАРС-РГЭУ» в Суперлиге, где в восьми матчах набирал в среднем 9,1 очка и делал 3,8 подбора. Вторую часть сезона он отыграл за ставропольский «Южный слон-СКФУ» в Высшей лиге, где в шести матчах его статистика составила 10,8 очка, 6,5 подбора и 1,7 передачи.