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Паркер: АСВЕЛ — команда Евролиги. Я хотел бы, чтобы Евролига и НБА нашли соглашение

Паркер: АСВЕЛ — команда Евролиги. Я хотел бы, чтобы Евролига и НБА нашли соглашение
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Четырёхкратный чемпион НБА и главный тренер баскетбольного клуба АСВЕЛ (Виллербан, Франция) Тони Паркер высказался о будущем своей команды и возможном объединении с НБА.

«Просто чтобы внести ясность и избежать недопонимания, мы сейчас команда Евролиги. Я хотел бы, чтобы Евролига и НБА нашли соглашение, и БК АСВЕЛ выиграл слияние этого турнира», — написал Паркер на своей странице в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что АСВЕЛ может войти в сезон-2026/2027 с бюджетом значительно ниже запланированного. По информации издания L'Equipe, клуб представил Национальному управлению по контролю и управлению (DNCCG) резервный финансовый план с бюджетом около € 24 млн вместо ранее заявленных рекордных € 59 млн.

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