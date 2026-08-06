Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» объявил о подписании контракта с сербским форвардом Алексеем Покушевски. Об этом сообщает пресс-служба краснодарской команды.

Фото: БК «Локомотив-Кубань»

Покушевски является воспитанником сербского баскетбола, но уже в 14 лет присоединился к системе греческого «Олимпиакоса». В 17 лет он дебютировал в Евролиге, став самым молодым игроком в истории клуба, сыгравшим в этом турнире. В 2020 году форвард был выбран под 17-м номером драфта НБА и провёл четыре сезона в сильнейшей лиге мира, выступая за «Оклахома-Сити Тандер» и «Шарлотт Хорнетс». В 2024 году он вернулся в Европу, подписав контракт с белградским «Партизаном».

В минувшем сезоне в составе «Партизана» Покушевски в среднем за матч Адриатической лиги набирал 7,5 очка, совершал 2,7 подбора и делал 0,3 блок-шота за 16 минут 18 секунд на площадке. В Евролиге его средние показатели составили 3,7 очка, 2,1 подбора и 0,3 блок-шота за 12 минут игрового времени.