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Тренер «Локо» Томович высказался о переходе сербского форварда Покушевски

Тренер «Локо» Томович высказался о переходе сербского форварда Покушевски
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал подписание контракта с сербским форвардом Алексеем Покушевски.

«Честно говоря, я очень рад, что Поку теперь в нашей команде. Это очень талантливый и молодой игрок, который полностью соответствует философии «Локомотива». Я действительно верю в его талант и баскетбольные качества. После нашего разговора у меня осталось ощущение, что он очень мотивирован и счастлив быть здесь.

Он настроен провести отличный сезон, и это радует нас не меньше. Теперь нам предстоит много работать вместе, чтобы достичь всех поставленных целей. И, конечно, мы рады, что к нам присоединился бывший игрок НБА. Уверен, его опыт и мастерство принесут нашей команде много пользы», — приводит слова Томовича пресс-служба краснодарского клуба.

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