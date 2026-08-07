Нёрс ответил, за счёт чего «Филадельфия» с Леброном и Брауном может стать сильнее

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Ник Нёрс заявил, что сильная скамейка запасных станет одним из главных преимуществ команды в предстоящем сезоне.

«Я действительно воодушевлён нашей новой скамейкой запасных. В последнее время у нас были проблемы с этим компонентом, а теперь мы стали лучше по таланту, скорости, подборам и молодости. Естественно, мы посмотрим, как лучше всем этим управлять, но у нас есть полная уверенность, что наша ротация сможет закрывать слабые места и поддерживать движение атаки», — сказал Нёрс в видео на YouTube-канале NBC Philadelphia.

Напомним, в межсезонье «Филадельфия» усилила состав, подписав Леброна Джеймса в качестве свободного агента и обменяв Джейлена Брауна из «Бостона».