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Новичок «Локо» Покушевски обратился к болельщикам после перехода в команду

Новичок «Локо» Покушевски обратился к болельщикам после перехода в команду
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Новичок «Локомотива-Кубань» сербский форвард Алексей Покушевски обратился к болельщикам клуба после подписания контракта.

«Привет, Локосемья! Алексей на связи. Передаю вам привет, я очень рад стать частью вашей команды. Уже жду не дождусь, когда приеду в Краснодар и увижусь со всеми и в особенности с фанатами! До встречи!» — приводит слова Покушевски пресс-служба краснодарского клуба.

В прошедшем сезоне в составе «Партизана» Покушевски в среднем за матч Адриатической лиги набирал 7,5 очка, совершал 2,7 подбора и делал 0,3 блок-шота за 16 минут 18 секунд на площадке. В Евролиге его средние показатели составили 3,7 очка, 2,1 подбора и 0,3 блок-шота за 12 минут игрового времени.

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