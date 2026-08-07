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Новичок «Самары» Коряковский прокомментировал подписание контракта с клубом

Новичок «Самары» Коряковский прокомментировал подписание контракта с клубом
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Новичок «Самары» Артём Коряковский прокомментировал подписание контракта с командой.

«Очень рад подписанию контракта с «Самарой». От друзей и знакомых слышал очень много хорошего о клубе, городе и болельщиках. Начинаю предсезонную подготовку с огромной мотивацией показать себя, чтобы заслужить доверие тренерского штаба и партнёров по команде. Готов много работать, прогрессировать и вместе с командой добиваться результатов. Вперёд, «Самара»!» — приводит слова Коряковского пресс-служба «Самары».

Первую половину сезона-2025/2026 центровой провёл в ростовском «БАРС-РГЭУ» в Суперлиге, где в восьми матчах набирал в среднем 9,1 очка и делал 3,8 подбора.

Вторую часть сезона он отыграл за ставропольский «Южный слон-СКФУ» в Высшей лиге, где в шести матчах его статистика составила 10,8 очка, 6,5 подбора и 1,7 передачи.

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