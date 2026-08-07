Раскрыта ещё одна схема выплат Каваю Леонарду в обход потолка зарплат «Клипперс»

У звёздного форварда Кавая Леонарда, которого ранее «Лос-Анджелес Клипперс» обменял в «Торонто Рэпторс», мог быть скрытый многомиллионный контракт с компанией Daktronics — той самой, которая изготовила Halo Board для «Интьют Доум». Об этом сообщил известный журналист-расследователь Пабло Торре на своём YouTube-канале.

При этом Daktronics — B2B-компания, которая не работает со знаменитостями и не заключает с ними спонсорских соглашений. В «Клипперс», как сообщается, такую схему рассматривали как способ обойти потолок зарплат: деньги могли поступать Леонарду через Daktronics.

Согласно отчёту Торре, «Лос-Анджелес» заплатил Daktronics $ 100 млн за производство и установку Halo Board на арене «Интьют Доум». На этом фоне скрытый контракт с Леонардом, по данным источника, мог служить дополнительным каналом для перевода средств игроку в обход лимита зарплат. Один из бывших сотрудников Daktronics назвал эту сделку «бессмысленной», отметив, что компания на протяжении десятилетий придерживалась консервативной B2B-маркетинговой стратегии и никогда не сотрудничала со звёздами подобного уровня.

Стоит отметить, что это уже третья подобная история, связанная с Леонардом, за последний год. Ранее Пабло Торре раскрыл его скрытый контракт с финтех-компанией Aspiration на $ 28 млн за четыре года — по сути, за «работу без работы» — а также неафишируемое участие форварда в капитале футбольного клуба «Род-Айленд». По оценкам, общая сумма этих трёх соглашений превышает $ 50 млн.

Halo Board, ради которого Daktronics и получила заказ от «Клипперс», — это самый большой двусторонний видеодисплей в истории арен. Его площадь составляет 3565 м². Табло содержит более 233 миллионов светодиодов. Для сравнения, в обычном центральном табло арен НБА их обычно от 30 до 50 миллионов. Крыша «Интьют Доум» проектировалась специально под эту конструкцию. Владелец «Клипперс» Стив Баллмер, в свою очередь, не раз называл Daktronics «единственным партнёром», способным реализовать Halo Board.