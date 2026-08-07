Представлена обновлённая информация о переговорах Дэвиса с «Вашингтоном» о новом контракте

Бигмен Энтони Дэвис и «Вашингтон Уизардс» не будут обсуждать продление контракта до следующего сезона, сообщает The Athletic. Даже если сезон-2026/2027 начнётся для Дэвиса и команды удачно, это не гарантирует, что стороны смогут договориться о новом соглашении.

Тем временем, по информации Шэмса Чарании, Дэвис примет решение о своём будущем в «Уизардс» после первых 20 матчей сезона. Если «Вашингтон» слабо стартует, шанс на продление контракта заметно снизится — в таком случае Дэвис может предпочесть переход в команду, уже претендующую на чемпионство.

Напомним, Энтони был обменян в «Вашингтон» из «Даллас Маверикс» в феврале 2026 года, однако так и не провёл ни одного матча за новый клуб. Причиной стала травма связок левой кисти, полученная им ещё в январе в игре с «Ютой Джаз», из-за которой он пропустил остаток сезона.