Стало известно решение по делу Хардена после обнаружения пистолета в его автомобиле

Обвинение звёздного защитника Джеймса Хардена в незаконном ношении оружия, выдвинутое после его июньского задержания, было снято — судебного разбирательства не будет, сообщает New York Post.

Напомним, Хардена обвиняли в проступке за незаконное ношение оружия после того, как полицейский заметил в его автомобиле на виду пистолет без кобуры.

Это был первый арест в карьере 11-кратного участника Матча звёзд, который за 17 сезонов в НБА ни разу не привлекался к уголовной ответственности. Харден был задержан 13 июня в 3:41 утра сотрудниками полиции Хьюстона во время обычной проверки на дороге.

Отметим, что залог составил всего $ 100. При этом баскетболист, чьё жалованье в сезоне-2025/2026 составляет около $ 40 млн, провёл в камере около полутора часов — с 3:41 до 5:00 утра.