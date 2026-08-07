Бывшая невеста звезды НБА Дончича требует $ 50 млн и хочет сократить его время с детьми

Бывшая невеста звезды НБА и защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича, Анамария Голтес, требует $ 50 млн в рамках урегулирования спора об опеке над детьми, сообщает TMZ.

По данным издания, $ 40 млн должны достаться ей, а ещё $ 10 млн предположительно будут предназначены детям. Кроме того, Голтес добивается сокращения времени, которое Дончич проводит с детьми: с двух дней в неделю до одного.

Примечательно, что Дончич и Голтес знают друг друга с детства и начали встречаться в подростковом возрасте. У них две дочери — двух лет и семи месяцев.

В декабре 2025 года, когда в семье родилась вторая дочь, Оливия, Дончич пропустил несколько матчей «Лейкерс», чтобы присутствовать при родах в Словении. Однако визит в роддом обернулся конфликтом: Голтес вызвала полицию после того, как баскетболист выразил желание увезти старшую дочь, Габриэлу, в США.

Прибывшие на место правоохранители не обнаружили признаков преступления или правонарушения со стороны Дончича. Официального продолжения инцидент не получил, однако он наглядно показал, насколько напряжёнными были отношения пары ещё до того, как их спор об опеке попал в заголовки СМИ.