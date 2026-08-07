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«Поднимает тяжести. Он чрезвычайно мотивирован». Президент «Филадельфии» — о форме Эмбиида

«Поднимает тяжести. Он чрезвычайно мотивирован». Президент «Филадельфии» — о форме Эмбиида
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Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии Сиксерс» Майк Гэнси заявил, что центровой Джоэл Эмбиид здоров и находится в отличной физической форме.

«Джоэл в отличной форме. Это первое лето за долгое время, когда Эмбиид здоров, поэтому он работает в зале. Поднимает тяжести. Он чрезвычайно мотивирован. Хочет провести много матчей и в восторге от команды, которую мы собрали этим летом. Даже до наших обменов и перехода Леброна он был полон энтузиазма. Джоэл мотивирован, хочет провести хороший сезон и готов к игре», — приводит слова Гэнси портал ESPN.

Отметим, что за последние два сезона звёздный центровой суммарно провёл 57 матчей в регулярном чемпионате.

Подробнее про форму Эмбиида:
Эмбиид скинул вес и изменился до неузнаваемости. Это его лучший шанс?
Фото
Эмбиид скинул вес и изменился до неузнаваемости. Это его лучший шанс?
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Новости. Баскетбол
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