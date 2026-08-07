Джейлен Браун признался, что швырнул телефон через всю комнату после новости об обмене

Звёздный новичок «Филадельфии Сиксерс» Джейлен Браун рассказал, какой была его реакция на новость об обмене из «Бостон Селтикс».

— Кто с вами связался первым после обмена?

— Чёрт, кто же был первым? Я даже не уверен. Когда узнал, что меня обменяли, я просто швырнул телефон через всю комнату (смеётся). Но первым, наверное, был Тайриз Макси, они с Ви Джей Эджкомбом примерно в одно время набрали меня, — приводит слова Брауна аккаунт Basketball Forever в социальной сети Х.

29-летний Джейлен Браун выступал за «Бостон Селтикс» с 2016 года. С клубом он стал чемпионом НБА в сезоне-2023/2024 и был признан MVP финала. Браун пять раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА (2021, 2023-2026).