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Джейлен Браун признался, что швырнул телефон через всю комнату после новости об обмене

Джейлен Браун признался, что швырнул телефон через всю комнату после новости об обмене
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Звёздный новичок «Филадельфии Сиксерс» Джейлен Браун рассказал, какой была его реакция на новость об обмене из «Бостон Селтикс».

— Кто с вами связался первым после обмена?
— Чёрт, кто же был первым? Я даже не уверен. Когда узнал, что меня обменяли, я просто швырнул телефон через всю комнату (смеётся). Но первым, наверное, был Тайриз Макси, они с Ви Джей Эджкомбом примерно в одно время набрали меня, — приводит слова Брауна аккаунт Basketball Forever в социальной сети Х.

29-летний Джейлен Браун выступал за «Бостон Селтикс» с 2016 года. С клубом он стал чемпионом НБА в сезоне-2023/2024 и был признан MVP финала. Браун пять раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА (2021, 2023-2026).

Ещё реакции Брауна на свой обмен:
«Меня выперли, это безумие». Что сказал Джейлен Браун после громкого обмена из «Бостона»?
«Меня выперли, это безумие». Что сказал Джейлен Браун после громкого обмена из «Бостона»?
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