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Джейлен Браун ответил, общался ли с Тейтумом после своего обмена из «Бостона»

Джейлен Браун ответил, общался ли с Тейтумом после своего обмена из «Бостона»
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Форвард «Филадельфии Сиксерс» Джейлен Браун признался, что после обмена из «Бостона» он почти не общался с бывшим одноклубником Джейсоном Тейтумом, но заявил, что испытывает к нему только уважение.

— Удалось ли вам поговорить с Джейсоном Тейтумом?
— Не совсем. Мы выиграли чемпионат вместе… Очевидно, в любых отношениях бывают взлёты и падения. С моей стороны — только уважение. Кроме матчей с «Сиксерс», я желаю ему удачи, — приводит слова Брауна Сeltics CLNS в социальной сети Х.

Напомним, Браун и Тейтум вместе выступали за «Бостон Селтикс» на протяжении девяти лет, выиграв чемпионский титул в 2024 году.

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