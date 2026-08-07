«Енисей» объявил о переходе американского легионера с опытом выступлений в девяти странах

Баскетбольный клуб «Енисей» объявил о подписании контракта с американским тяжёлым форвардом Майклом Янгом на сезон-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба красноярской команды.

Фото: БК «Енисей»

31-летний форвард (рост 206 см) в студенческие годы выступал за «Питтсбург Пантерс» в NCAA, после чего начал профессиональную карьеру в G-лиге, а затем отправился в Европу. За плечами Янга богатый международный опыт: он играл во Франции, Израиле, Пуэрто-Рико, Польше, Японии, Турции, Южной Корее, ОАЭ и Боснии и Герцеговине.

В прошлом сезоне Янг выступал в Адриатической лиге (ABA) за боснийскую «Босну», набирая в среднем 10,5 очка и делая 2,7 подбора за игру. Перед этим он играл за турецкий «Галатасарай», где его статистика составила 13,1 очка и 5,9 подбора в среднем за 28 минут на площадке.