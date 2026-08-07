Эксперт высказался о навыке Егора Дёмина, недоступном большинству игроков НБА

Аналитик американских изданий Nets Wire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон оценил дебютный сезон российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в НБА. По мнению аналитика, одним из главных достижений 20-летнего баскетболиста стал прогресс в дальнем броске. Кроме того, эксперт выделил умение россиянина находить на площадке варианты для передач.

«Пожалуй, главным достижением Дёмина стало развитие дальнего броска. Он не просто вышел на средний по лиге уровень реализации трёхочковых, а вошёл в число наиболее эффективных снайперов НБА. Перед драфтом Дёмин считался прежде всего выдающимся распасовщиком, который благодаря своему росту видел на площадке такие возможности для передач, которые были недоступны большинству игроков.

Из-за обострения подошвенного фасциита левой стопы сезон для него завершился уже в марте, поэтому он успел провести лишь 52 встречи. Однако до травмы Дёмин на протяжении большей части чемпионата регулярно демонстрировал высокий уровень дальнего броска», — говорится в материале эксперта.

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