Тренер «Енисея» Арсич прокомментировал переход американского форварда Янга

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал подписание контракта с американским форвардом Майклом Янгом, отметив, что игрок доказал свой класс в сильной лиге, умеет забивать разными способами и станет важной частью команды.

«Мы подписываем игрока, который доказал свой класс в сильной лиге. Он умеет забивать разными способами и станет важной частью команды», — приводит слова Арсича пресс-служба «Енисея».

В прошедшем сезоне Янг выступал в Адриатической лиге (ABA) за боснийскую «Босну» (10,5 очка и 2,7 подбора в среднем), а перед этим играл за турецкий «Галатасарай» (13,1 очка и 5,9 подбора за 28 минут).