15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Енисея» Арсич прокомментировал переход американского форварда Янга

Тренер «Енисея» Арсич прокомментировал переход американского форварда Янга
Комментарии

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал подписание контракта с американским форвардом Майклом Янгом, отметив, что игрок доказал свой класс в сильной лиге, умеет забивать разными способами и станет важной частью команды.

«Мы подписываем игрока, который доказал свой класс в сильной лиге. Он умеет забивать разными способами и станет важной частью команды», — приводит слова Арсича пресс-служба «Енисея».

В прошедшем сезоне Янг выступал в Адриатической лиге (ABA) за боснийскую «Босну» (10,5 очка и 2,7 подбора в среднем), а перед этим играл за турецкий «Галатасарай» (13,1 очка и 5,9 подбора за 28 минут).

Читайте далее:
Официально
«Енисей» объявил о переходе американского легионера с опытом выступлений в девяти странах
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android