«Эти ребята могут выиграть чемпионат». Перкинс — о перспективах «Сиксерс» в новом сезоне

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс заявил, что возможное чемпионство «Филадельфии Сиксерс» с Джейленом Брауном и Леброном Джеймсом может навсегда запятнать репутацию «Бостона».

«Каждый раз, когда я слышу из чьих-либо уст о возможной победе «Филадельфии» в чемпионате, тут же вспоминаю «Бостон» и Брэда Стивенса. Это событие навсегда войдёт в историю НБА, потому что они не только обменяли игрока уровня символической пятёрки в стан команды-соперника, но и значительно поспособствовали переходу туда, возможно, величайшего баскетболиста всех времён, который до сих пор играет на топовом уровне.

И теперь эти ребята могут выиграть чемпионат. Если «Филадельфия» выиграет чемпионат с Леброном и Брауном, это навечно запятнает репутацию «Бостона», — приводит слова Перкинса NBA on ESPN в социальной сети Х.