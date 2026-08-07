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Джейлен Браун: меня не волнуют индивидуальные награды. Главная цель — чемпионство

Джейлен Браун: меня не волнуют индивидуальные награды. Главная цель — чемпионство
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Форвард «Филадельфии Сиксерс» Джейлен Браун заявил, что его единственная цель — победа в финале плей-офф НБА и он не зациклен на индивидуальных наградах.

«Очевидно, другие люди могут быть сосредоточены на наборе очков и других вещах. Моя цель — идти на каждую тренировку, каждое собрание, каждую разминку, каждый просмотр видео с мыслью о том, как мы можем побеждать раз за разом. Иногда это может меняться, иногда выглядеть по-другому, но, что бы ни потребовалось на данном этапе моей карьеры, ничто другое меня не двигает.

Мне всё равно на внешний успех. Понимаете? Мне всё равно на награды MVP, MVP финала — всё это меня не волнует, это приятно, но единственное, что действительно меня волнует, — это делать что-то вместе, командно, чемпионство», — приводит слова Брауна NBA Courtside в социальной сети Х.

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