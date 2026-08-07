15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Автодор» подписал экс-разыгрывающего системы НБА, проведшего сезон в Адриатической лиге

«Автодор» подписал экс-разыгрывающего системы НБА, проведшего сезон в Адриатической лиге
Комментарии

Баскетбольный клуб «Автодор» заключил контракт с 24-летним американским разыгрывающим Уэнделлом Грином. Об этом сообщает пресс-служба саратовской команды. Соглашение рассчитано на сезон-2026/2027.

Фото: БК «Автодор»

Первый профессиональный год Грин начал в фарм-команде «Бостон Селтикс», а в январе 2024 года отправился в Европу в сербский «Нови-Пазар», где стал четвёртым по результативности (20,8 очка) и пятым по перехватам (1,7), а также был включён в символическую сборную лиги.

В сезоне-2024/2025 Грин стартовал в Исландии, а затем перебрался в косовский «Башкими», где привёл команду в финал и получил награды лучшему защитнику, легионеру и игроку сезона. Прошлый сезон разыгрывающий провёл в словенской «Илирии», сыграв 25 матчей в Адриатической лиге (15,7 очка, 5,1 передачи) и 29 матчей в национальном чемпионате (14,9 очка, 5,1 передачи), где его команда дошла до полуфинала.

Следите за межсезоньем Единой лиги на «Чемпионате»:
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android