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В Москве прошла церемония прощания с Иваном Едешко — автором легендарного «золотого» паса

В Москве прошла церемония прощания с Иваном Едешко — автором легендарного «золотого» паса
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В крытом легкоатлетическо‑футбольном комплексе ЦСКА в Москве состоялась церемония прощания с олимпийским чемпионом по баскетболу в составе сборной СССР Иваном Едешко, который скончался 30 июля на 82‑м году жизни.

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Похороны Едешко с воинскими почестями пройдут на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» Министерства обороны РФ в подмосковных Мытищах.

Иван Едешко — автор знаменитого «золотого» паса в финальном матче Олимпиады‑1972 со сборной США, который принёс советской команде победу в драматичном финале. Он также является чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы, обладателем Кубка европейских чемпионов и восьмикратным чемпионом СССР в составе ЦСКА.

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