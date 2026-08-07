Карасёв ответил, потерял ли российский баскетбол в качестве без международных турниров

Российский игрок баскетбольного клуба «Зенит» Сергей Карасёв заявил, что уровень российского баскетбола не снизился из-за отсутствия международных соревнований, и выразил уверенность, что при возвращении на международную арену российские команды будут готовы на 100%.

«Считаю, что после того, как мы ушли из Евролиги и еврокубков, наш уровень не упал. Понятное дело, что многие сильные игроки хотят выступать в Евролиге, поэтому не приезжают в Россию. Но я считаю, что Москву, как и Питер, ту же Казань и Краснодар, очень любят. Это классные города, прекрасные арены, замечательные болельщики.

Поэтому я считаю, что, если мы вернёмся на международный уровень, мы будем готовы на 100%. Время покажет, что будет и как. Но по уровню нашего баскетбола всё прекрасно. Из-за отсутствия международных турниров он не ухудшился», — приводит слова Карасёва «Советский спорт».