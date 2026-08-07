«Он победитель. Он просто хочет побеждать». Защитник «Майами» Митчелл — об Адетокунбо

Разыгрывающий «Майами Хит» Дэвион Митчелл поделился впечатлениями от общения со звёздным форвардом Яннисом Адетокунбо.

«Он победитель. Он просто хочет побеждать. Я пытался понять, где мне нужно быть на площадке, чтобы ему было более комфортно. Очевидно, он так долго в лиге, что знает, как каждый будет его опекать, и знает, как будут опекать меня. Так что он пытается найти способы, чтобы я был успешен, а я пытаюсь делать всё для него.

У нас были отличные разговоры, даже за ужином, говорили обо всём, говорили о жизни. Это больше, чем баскетбол, говорили о том, что после баскетбола. Так что у нас был отличный разговор», — приводит слова Митчелла The Heat Realm в социальной сети Х.