Назван ещё один соперник «Зенита» по предсезонному матчу в Сербии

Баскетбольный клуб «Зенит» сыграет товарищеский матч с австрийской «Веной» 25 августа в Белграде. Об этом сообщается на официальном сайте австрийской команды. Таким образом, стали известны два из трёх соперников петербургского клуба в столице Сербии.

В прошлом сезоне «Вена» вылетела в полуфинале национального чемпионата Австрии, а в Адриатической лиге заняла последнее место в своей группе, одержав всего четыре победы.

Напомним, 31 августа «Зенит» встретится с «Партизаном».

В рамках предсезонной подготовки «Зенит» также примет участие в традиционном Кубке Кондрашина и Белова, который состоится 7–8 сентября.