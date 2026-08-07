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Назван ещё один соперник «Зенита» по предсезонному матчу в Сербии

Назван ещё один соперник «Зенита» по предсезонному матчу в Сербии
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Баскетбольный клуб «Зенит» сыграет товарищеский матч с австрийской «Веной» 25 августа в Белграде. Об этом сообщается на официальном сайте австрийской команды. Таким образом, стали известны два из трёх соперников петербургского клуба в столице Сербии.

В прошлом сезоне «Вена» вылетела в полуфинале национального чемпионата Австрии, а в Адриатической лиге заняла последнее место в своей группе, одержав всего четыре победы.

Напомним, 31 августа «Зенит» встретится с «Партизаном».

В рамках предсезонной подготовки «Зенит» также примет участие в традиционном Кубке Кондрашина и Белова, который состоится 7–8 сентября.

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