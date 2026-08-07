Защитник «Локо» Ищенко ответил, почему не отказался от аватарки с Крошем после драфта НБА

Российский защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко объяснил, почему после выбора на драфте НБА не стал менять аватарку с персонажем мультфильма «Смешарики» Крошем, и рассказал историю, связанную с этим образом.

«Мне очень нравится этот мультик, потому что в душе, как и всегда, может, и в жизни я всегда ребёнок и буду им оставаться, чтобы играть в баскетбол в первую очередь как наслаждение от игры. На моём пути у меня был друг, самый-самый близкий, который в «Локомотиве» — Рустам Гакаев. Нам лет по 17 было.

Мы с ним просто из-за того, что друзья, решили, что нужно что-то вместе, и я просто нашёл картинку в интернете и сказал: «Вот, ты берёшь Ёжика, а я беру Кроша». И поэтому оставил», — приводит слова Ищенко телеграм-канал «Номер 23 I Баскетбол на Кубани».