Тренер «Миннесоты»: мы оказали медвежью услугу Эдвардсу, используя его как разыгрывающего

Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Крис Финч объяснил, как обменянный из «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл поможет команде и почему использование Энтони Эдвардса в роли разыгрывающего в прошлом сезоне стало «медвежьей услугой».

«Мы в какой-то степени оказали медвежью услугу Энтони Эдвардсу в прошлом сезоне, используя его как разыгрывающего. И это аукнулось нам в плей-офф. Он проделал отличную работу, но на нём сдваивались раз за разом. Нам нужно вернуть его на его естественную позицию, без мяча. Мы не создавали для него достаточно трёхочковых с получения.

И если посмотреть на статистику с Ламело на площадке и его эффективность в связке с партнёрами, то, например, Кон Книппел реализовывал трёхочковые на 7% лучше с Ламело, чем без него. Это огромный показатель для отличного снайпера, и это серьёзный прирост. Очевидно, Ламело сам по себе феноменальный талант. Нам не хватало связующего звена. Нам не хватало работы разыгрывающего», — сказал Финч в видео на YouTube-канале Road Trippin’ Show.